Хотів заїхати на гірку: на Донеччині чоловік на мотоциклі збив двох дітей на гральному майданчику
У Миколаївці Донецької області мотоцикліст збив двох малолітніх дітей
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Донецькій області.
Близько 19:00 правоохоронців викликали на вул. Молодіжну. Повідомлялося, що в одному з дворів мотоцикліст скоїв наїзд на дітей.
За даними правоохоронців, він спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу металеву гірку, але збив двох дітей, які стояли поруч. 7-річний хлопчик та 4-річна дівчинка зазнали травм.
"Порушником виявився 35-річний житель міста, який мав ознаки алкогольного спʼяніння та не зміг надати посвідчення на керування транспортним засобом", — додають у поліції.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір з дитиною. За словами водія, жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці.