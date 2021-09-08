Хотів заїхати на гірку: на Донеччині чоловік на мотоциклі збив двох дітей на гральному майданчику

Фото: Нацполіція

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Близько 19:00 правоохоронців викликали на вул. Молодіжну. Повідомлялося, що в одному з дворів мотоцикліст скоїв наїзд на дітей.

За даними правоохоронців, він спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу металеву гірку, але збив двох дітей, які стояли поруч. 7-річний хлопчик та 4-річна дівчинка зазнали травм.

"Порушником виявився 35-річний житель міста, який мав ознаки алкогольного спʼяніння та не зміг надати посвідчення на керування транспортним засобом", — додають у поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір з дитиною. За словами водія, жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці.