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02 серпня 2021, 13:19 147

Експосадовцю "Житомироблавтодору" оголосили підозру в недбальстві вартістю 1,5 млн

02 серпня 2021, 13:19 147
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Житомирщини викрили експосадовця "Житомироблавтодору" у незаконному списанні 93,5 тисячі літрів пального вартістю 1,5 млн гривень, призначених для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що за кошти Житомирської обласної ради був придбаний регіональний матеріальний резерв бензину і дизельного пального у вигляді талонів. Його призначення - виключно забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню.

Однак директор держпідприємства передав придбані талони на зберігання комерційній структурі, а також ще 6 тисяч літрів дизельного пального, що були в облавтодорі.

Через певний час увесь цей запас був безпідставно списаний з балансу "Житомироблавтодору", чим було заподіяно збитку Житомирській обласній державній адміністрації майже на 1,5 млн гривень.

Наприкінці липня слідчі поліції оголосили 42-річному колишньому посадовцю підозру у вчиненні правопорушення.

Раніше повідомлялось, що ексголову Львівської облради посадили на 8 років за хабарництво.

Чиновник область Житомир бензин ОДА

 
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