11:52  02 августа
Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
09:11  02 августа
Непогода в Украине: обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях
08:09  02 августа
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения, над Луганщиной кружил беспилотник боевиков
UA | RU
UA | RU
02 августа 2021, 13:19 66

Экс-чиновнику "Житомироблавтодора" объявили подозрение в халатности стоимостью 1,5 млн

02 августа 2021, 13:19 66
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Житомирской области разоблачили экс-чиновника "Житомироблавтодора" в незаконном списании 93,5 тысячи литров топлива стоимостью 1,5 млн гривен, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что за средства Житомирского областного совета был приобретен региональный материальный резерв бензина и дизельного топлива в виде талонов. Его назначение - исключительно обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшему населению.

Однако директор госпредприятия передал приобретенные талоны на хранение коммерческой структуре, а также еще 6 тысяч литров дизельного топлива, что были в облавтодоре.

Через некоторое время весь этот запас был необоснованно списан с баланса "Житомироблавтодора", чем был причинен ущерб Житомирской областной государственной администрации почти на 1,5 млн гривен.

В конце июля следователи полиции объявили 42-летнему бывшему чиновнику подозрение в совершении правонарушения.

Ранее сообщалось, что экс-главе Львовского облсовета посадили на 8 лет за взяточничество.

Чиновник область Житомир бензин ОГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram