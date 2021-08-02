Экс-чиновнику "Житомироблавтодора" объявили подозрение в халатности стоимостью 1,5 млн

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Правоохранители Житомирской области разоблачили экс-чиновника "Житомироблавтодора" в незаконном списании 93,5 тысячи литров топлива стоимостью 1,5 млн гривен, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что за средства Житомирского областного совета был приобретен региональный материальный резерв бензина и дизельного топлива в виде талонов. Его назначение - исключительно обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшему населению.

Однако директор госпредприятия передал приобретенные талоны на хранение коммерческой структуре, а также еще 6 тысяч литров дизельного топлива, что были в облавтодоре.

Через некоторое время весь этот запас был необоснованно списан с баланса "Житомироблавтодора", чем был причинен ущерб Житомирской областной государственной администрации почти на 1,5 млн гривен.

В конце июля следователи полиции объявили 42-летнему бывшему чиновнику подозрение в совершении правонарушения.

Ранее сообщалось, что экс-главе Львовского облсовета посадили на 8 лет за взяточничество.