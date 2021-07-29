На Житомирщині п'яний водій вночі в'їхав у крамницю
У Бердичеві п’яний водій посеред ночі не впорався з керуванням та протаранив крамницю на зупинці
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Автівка пробила вікно, двері і зупинилася лише в приміщенні. Люди не постраждали, а от крамничка вщент розтрощена. Ні обладнання, ні товар не вціліли. У крові 40-річного водія зафіксували 2,5 проміле алкоголю. Сам керманич пояснив, що заснув за кермом.
Поліція ж з’ясувала, що чоловік, окрім водіння нетверезим, порушив ще й правила дострокового звільнення. І тепер раніше засудженому за крадіжки та тілесні ушкодження загрожує нове покарання.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.
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