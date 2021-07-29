Зеленський поїхав на Житомирщину: буде дивитися на техніку та слухати доповіді командування

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Президент України Володимир Зеленський відбув з робочим візитом до Житомирської області для участі у заходах з нагоди Дня сил спеціальних операцій

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Зокрема повідомляється, що Зеленський візьме участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який щорічно відзначають 29 липня.

Серед іншого, президент огляне озброєння, військову техніку та заслухає доповідь командування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину.