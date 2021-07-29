Зеленский поехал на Житомирщину: будет смотреть на технику и слушать доклады командования
Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня сил специальных операций
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
В частности сообщается, что Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.
Среди прочего, президент осмотрит вооружение, военную технику и заслушает доклад командования.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину.
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