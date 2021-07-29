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29 июля 2021, 12:31 287

Зеленский поехал на Житомирщину: будет смотреть на технику и слушать доклады командования

29 июля 2021, 12:31 287
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Житомирскую область для участия в мероприятиях по случаю Дня сил специальных операций

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

В частности сообщается, что Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля.

Среди прочего, президент осмотрит вооружение, военную технику и заслушает доклад командования.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину.

Владимир Зеленский техника военная техника Житомирская область президент

 
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