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Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік
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25 липня 2021, 12:25 653

Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік

25 липня 2021, 12:25 653
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Фото: ДСНС
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У селі Карповтлаш Хустської територіальної громади, що на Закарпатті, під час копання колодязя загинув чоловік 

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Чоловік був на 8-метровій глибині, коли відбувся обвал породи. Його засипало шаром грунту.

"Залучивши до проведення робіт екскаватор, рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалу. Загиблим виявився місцевий житель 1978 року народження", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік.

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