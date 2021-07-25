Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік

Фото: ДСНС

У селі Карповтлаш Хустської територіальної громади, що на Закарпатті, під час копання колодязя загинув чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Чоловік був на 8-метровій глибині, коли відбувся обвал породи. Його засипало шаром грунту.

"Залучивши до проведення робіт екскаватор, рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалу. Загиблим виявився місцевий житель 1978 року народження", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік.