Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік
У селі Карповтлаш Хустської територіальної громади, що на Закарпатті, під час копання колодязя загинув чоловік
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.
Чоловік був на 8-метровій глибині, коли відбувся обвал породи. Його засипало шаром грунту.
"Залучивши до проведення робіт екскаватор, рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалу. Загиблим виявився місцевий житель 1978 року народження", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"