На Житомирщині чоловік отримав опіки через удар блискавки
У селі під Житомиром блискавка влучила у чоловіка, внаслідок чого він отримав опіки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу управління ДСНС в Житомирській області.
Зазначається, що чоловік 1979 року народження мешкає у селі Зарічани. Утім, за яких обставин постраждав чоловік, не відомо.
Потерпілого шпиталізували до опікового відділення обласної лікарні з діагнозом "ураження блискавкою". Потерпілий отримав опіки ІІ ступеня. Наразі його стан задовільний, але він ще перебуває в лікарні.
Нагадаємо, нещодавно через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі.
Також повідомлялося, що на Рівненщині двоє людей отримали опіки через удар блискавки.
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