На Житомирщині чоловік отримав опіки через удар блискавки

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У селі під Житомиром блискавка влучила у чоловіка, внаслідок чого він отримав опіки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу управління ДСНС в Житомирській області.

Зазначається, що чоловік 1979 року народження мешкає у селі Зарічани. Утім, за яких обставин постраждав чоловік, не відомо.

Потерпілого шпиталізували до опікового відділення обласної лікарні з діагнозом "ураження блискавкою". Потерпілий отримав опіки ІІ ступеня. Наразі його стан задовільний, але він ще перебуває в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі.

Також повідомлялося, що на Рівненщині двоє людей отримали опіки через удар блискавки.