На Житомирщине мужчина получил ожоги из-за удара молнии
В деревне под Житомиром молния попала в мужчину, в результате чего он получил ожоги
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Житомирской области.
Отмечается, что мужчина 1979 года рождения живет в селе Заречаны. Впрочем, при каких обстоятельствах пострадал мужчина, не известно.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы с диагнозом "поражение молнией". Пострадавший получил ожоги II степени. Сейчас его состояние удовлетворительное, но он еще находится в больнице.
Напомним, недавно из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания.
Также сообщалось, что на Ровенщине два человека получили ожоги из-за удара молнии.
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