На Житомирщине мужчина получил ожоги из-за удара молнии

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В деревне под Житомиром молния попала в мужчину, в результате чего он получил ожоги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения живет в селе Заречаны. Впрочем, при каких обстоятельствах пострадал мужчина, не известно.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы с диагнозом "поражение молнией". Пострадавший получил ожоги II степени. Сейчас его состояние удовлетворительное, но он еще находится в больнице.

Напомним, недавно из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания.

Также сообщалось, что на Ровенщине два человека получили ожоги из-за удара молнии.