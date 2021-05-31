08:54  31 мая
COVID в Украине: после выходных количество новых инфицированных снизилось
08:32  31 мая
В новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев
08:09  31 мая
На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
31 мая 2021, 11:59 631

На Житомирщине мужчина получил ожоги из-за удара молнии

31 мая 2021, 11:59 631
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В деревне под Житомиром молния попала в мужчину, в результате чего он получил ожоги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Житомирской области.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения живет в селе Заречаны. Впрочем, при каких обстоятельствах пострадал мужчина, не известно.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы с диагнозом "поражение молнией". Пострадавший получил ожоги II степени. Сейчас его состояние удовлетворительное, но он еще находится в больнице.

Напомним, недавно из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания.

Также сообщалось, что на Ровенщине два человека получили ожоги из-за удара молнии.

погода Украина прогноз Житомирская область Ожог

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram