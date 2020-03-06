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06 березня 2020, 12:30 3

Житомиряни звернуться до Лукашенка, щоб допоміг створити ОТГ

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06 березня 2020, 12:30 3
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Через відмову у створенні власної об’єднаної територіальної громади жителі Першотравенська на Житомирщині планують 9 березня влаштувати чергову акцію протесту та готують лист до президента Білорусі Одександра Лукашенка 
Фото: ukr.media
Через відмову у створенні власної об’єднаної територіальної громади жителі Першотравенська на Житомирщині планують 9 березня влаштувати чергову акцію протесту та готують лист до президента Білорусі Одександра Лукашенка 

Про це повідомив депутат Овруцької міської ради Петро Левківський, пише RegioNews з посиланням на zhitomir.life.

За його словами, жителі Першотравенська хочуть, щоб президент сусідньої Білорусі звернувся до Володимира Зеленського та повідомив про безчинство по відношенню до громади та порушення прав жителів на створення ОТГ.

Депутат переконує, що звернення до Президента Білорусі першотравневці пояснюють дестабілізацією обстановки на українсько-білоруському кордоні. Крім того, несправедливу децентралізацію жителі пов'язують з намаганням олігархів узурпувати право на видобування корисних копалин в Овруцькому районі. А саме в природоохоронній зоні.

"Шкідливе виробництво пов'язане з цим, негативно вплине на екологію не тільки України, а й сусідньої Білорусі. Також це негативно вплине на міжнародний проект по створенню біосферного транскордонного резервату в якому задіяна Білорусь і країни Європи. До того ж, на думку жителів Першотравенська, це пов'язано з контрабандою і крадіжкою нафтопродуктів з міжнародного нафтопроводу на території Руднянської сільської ради і інтересами певних кіл в цих схемах. Люди думають, якщо українська влада не чує своїх громадян, то може вона почує президента сусідньої країни", – пояснив Петро Левківський.


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