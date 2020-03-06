Житомиряне обратятся к Лукашенко, чтобы помог создать ОТГ

Из-за отказа в создании собственной объединенной территориальной общины жители Первомайска на Житомирщине планируют 9 марта устроить очередную акцию протеста и готовят письмо к президенту Беларуси Одександра Лукашенко

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Из-за отказа в создании собственной объединенной территориальной общины жители Первомайска на Житомирщине планируют 9 марта устроить очередную акцию протеста и готовят письмо к президенту Беларуси Одександра Лукашенко

Об этом сообщил депутат Овруцкой городского совета Петр Левковский, пишет RegioNews со ссылкой на zhitomir.life.

По его словам, жители Первомайска хотят, чтобы президент соседней Беларуси обратился к Владимиру Зеленского и сообщил о бесчинство по отношению к обществу и нарушения прав жителей на создание ОТГ.

Депутат утверждает, что обращение к Президенту Беларуси местные объясняют дестабилизацией обстановки на украинском-белорусской границе. Кроме того, несправедливую децентрализацию жители связывают с попыткой олигархов узурпировать право на добычу полезных ископаемых в Овручскому районе, а именно в природоохранной зоне.

Вредное производство связанное с этим, негативно повлияет на экологию не только Украины, но и соседней Беларуси. Также это негативно повлияет на международный проект по созданию биосферного трансграничного резервата в котором задействована Беларусь и страны Европы. К тому же, по мнению жителей Первомайска, это связано с контрабандой и кражей нефтепродуктов по международному нефтепровода на территории Руднянского сельского совета и интересами определенных кругов в этих схемах. Люди думают, если украинская власть не слышит своих граждан, то может она услышит президента соседней страны", - пояснил Петр Левковский.