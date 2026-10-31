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31 жовтня 2026, 15:14

Евакуйовані з Олешків уже перетнули кордон України на Чернігівщині, – Зеленський

31 жовтня 2026, 15:14
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Фото: скриншот
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Під час гуманітарної місії вдалося вивезти людей з тимчасово окупованих Олешків та навколишньої громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Евакуйовані українці вже перетнули державний кордон на Чернігівщині. Президент запевнив, що їм нададуть необхідну допомогу та сприятимуть адаптації.

Зеленський висловив сподівання, що гуманітарний доступ до Олешків збережеться й надалі.

Також президент подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони – за забезпечення безпекових умов, а омбудсману Дмитру Лубінцю та його команді – за проведення місії.

Нагадаємо, 30 жовтня українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Згодом Арахамія повідомив, що евакуйовані жителі Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися України.

Чотири літаки із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, вже прибули до білоруського Гомеля.

На місці зустрічі евакуйованих з Олешків розгорнули гуманітарний штаб.

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