РФ повторно атакувала енергооб'єкти, де ремонтні роботи були майже завершені, – Міненерго
У ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об'єкти Києва, Київської та Дніпропетровської областей
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Повторні атаки суттєво ускладнили відновлення електропостачання. Зокрема, росіяни атакували об'єкти, на яких енергетики вже майже завершили ремонт.
Внаслідок ударів значна кількість споживачів залишається без світла.
Енергетики продовжують відновлювальні роботи попри постійні повітряні тривоги та складну безпекову ситуацію. Терміни повного відновлення електропостачання наразі не уточнюють.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині серйозно пошкоджено енергетичне обладнання на двох об'єктах "ДТЕК Дніпровські електромережі".
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Найстаршому – 94, наймолодшому – трохи більше року: Лубінець розповів про врятованих людей
31 жовтня 2026, 16:31У Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми
31 жовтня 2026, 15:57Евакуйовані з Олешків уже перетнули кордон України на Чернігівщині, – Зеленський
31 жовтня 2026, 15:14На місці зустрічі евакуйованих з Олешків розгорнули гуманітарний штаб
31 жовтня 2026, 14:47На Запоріжжі автомобіль із підлітками врізався в бетонний блок і дерево: четверо постраждалих
31 жовтня 2026, 14:25В Україні через російські міни загинули 510 людей, серед них 26 дітей
31 жовтня 2026, 13:50Сили оборони вдарили "Нептунами" та дронами по заводу ракетного палива в Росії
31 жовтня 2026, 12:49Більше коштів, але не результатів: що не так із бюджетом для ветеранів на 2027 рік
31 жовтня 2026, 12:23Зникли після дня народження: на Хмельниччині автомобіль із трьома дітьми знайшли в річці
31 жовтня 2026, 11:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »