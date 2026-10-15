Авіаудар по Слов’янську: двоє загиблих, рятувальні роботи завершені
Унаслідок російського авіаудару по Слов’янську Донецької області загинули двоє людей. Пошкоджені приватний та триповерховий житлові будинки, під завалами яких опинилися люди
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Під час розбору зруйнованих конструкцій одноповерхового будинку рятувальники виявили фрагменти людського тіла. Їх передали поліції для подальшої ідентифікації.
У пошкодженому триповерховому будинку надзвичайники деблокували тіло загиблої жінки 1973 року народження.
Аварійно-рятувальні роботи завершили.
Загалом рятувальники спільно з комунальними службами розібрали 41,5 тонни будівельних конструкцій, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області 15 жовтня російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спричинивши пожежу на площі 800 квадратних метрів.