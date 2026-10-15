У Краматорську загасили пожежу в будинку культури після удару російського FPV-дрона

Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області 15 жовтня російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спричинивши пожежу на площі 800 квадратних метрів

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Під час гасіння російські безпілотники неодноразово намагалися завдати повторних ударів, тому рятувальникам доводилося відходити в укриття.

Попри небезпеку, надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Інформації про постраждалих у повідомленні ДСНС немає.

Нагадаємо, що російські війська продовжують атакувати Київ за допомогою безпілотників. Вранці 15 жовтня у Печерському районі столиці БпЛА впав на відкритій території у дворі житлових будинків.