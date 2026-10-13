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13 октября 2026, 16:27

Атаки БпЛА на Запорожье: возникли масштабные пожары, есть раненый

13 октября 2026, 16:27
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Фото: ГСЧС
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Во вторник, 13 октября, российские войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Запорожье вражеский дрон попал в складское помещение, в результате чего пострадал мужчина. Спасатели ликвидировали пожар на площади 400 кв. Из-за угрозы повторных атак огнеборцы были вынуждены временно отходить в укрытие. Взрывной волной и обломками повреждены соседние постройки.

В Запорожском районе спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 200 кв.м.

Напомним, российские войска атаковали 13 октября Шевченковский район Харькова. Дрон попал крышу супермаркета: пострадали два человека.

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