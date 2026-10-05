Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі
Вночі 5 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Наслідки ворожого удару уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 891 удар по 52 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
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