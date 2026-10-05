Россияне атаковали инфраструктурный объект в Запорожье
Ночью 5 октября российские войска нанесли удар по Запорожью
Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Враг атаковал объект инфраструктуры.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Последствия вражеского удара уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 891 удар по 52 населенным пунктам Запорожской области. Два человека погибли, еще двое получили ранения.
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