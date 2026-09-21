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21 вересня 2026, 18:28

ОГП та БЕБ викрили масштабну злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту

21 вересня 2026, 18:28
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність злочинної організації, яка, за даними слідства, через мережу фіктивних підприємств та криптовалюту переводила безготівкові кошти у готівку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Щомісячний обсяг операцій через так званий "конвертаційний центр" становив близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн.

За процесуального керівництва прокурорів ОГП детективи БЕБ встановили, що злочинна організація діяла із серпня 2023 року до вересня 2026 року. До її складу, за даними слідства, входило понад 30 осіб.

Учасники мали чіткий розподіл обов’язків. Одні займалися пошуком людей, на яких реєстрували фіктивні підприємства та ФОП, інші вели бухгалтерію, управляли криптовалютними гаманцями, організовували обмін криптовалюти та доставляли готівку замовникам.

За версією слідства, організатори знаходили людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та реєстрували на них підприємства і ФОП. Фактично ці суб’єкти господарювання не здійснювали реальної діяльності.

Натомість на їхні рахунки надходили кошти від реального бізнесу — нібито як оплата за товари або послуги. Таким чином, за даними правоохоронців, формувався безпідставний податковий кредит та створювалися умови для ухилення від сплати податків.

Надалі безготівкові кошти переводили у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці. Після цього через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку.

Готівкові кошти кур’єри доставляли безпосередньо замовникам. За свої послуги учасники схеми, за даними слідства, отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації.

Для приховування діяльності використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.

18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісних приміщеннях.

Правоохоронці вилучили:

  • 35 млн 569 тис. 750 грн;
  • 1 млн 425 тис. 878 доларів США;
  • 647 тис. 445 євро;
  • 43 одиниці комп’ютерної техніки;
  • 11 мобільних телефонів;
  • 28 печаток фіктивних підприємств;
  • бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.

Шістьом учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру.

Їм інкримінують участь у злочинній організації, незаконні дії з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.

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