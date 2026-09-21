На Рівненщині чоловік спав авто на чверть мільйона
На Рівненщині затримали чоловіка, який підпалив чуже авто. Збитки оцінили на чверть мільйона
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у червні на одній зі стоянок на вулиці Захисників Маріуполя. Чоловік підготувався заздалегідь: він узяв із собою полімерну пляшку із горючою речовиною. Потому облив передню частину транспортного засобу та запальничкою підпалив.
Поліція вчасно помітила пожежу. Правоохоронці локалізували вогонь і не допустили повного знищення авто. Згодом з'ясувалось, що підпал вчинив 24-річний місцевий житель. Збитки власниці кросовера матеріальних збитків на суму майже 223 тисячі гривень.
"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині у жінки спалили авто вщент. Інцидент стався у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Чоловік підпалив автомобіль прямо біля житлового будинку.