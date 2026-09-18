Росіяни завдали 1031 удару по Запорізькій області: загинула людина, 14 поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.
Зокрема, окупанти здійснили:
- 21 авіаційний удар по низці населених пунктів області;
- 762 атаки БпЛА різних модифікацій;
- 4 обстріли з РСЗВ;
- 244 артилерійські удари.
За даними ОВА, атаки охопили, зокрема, Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області.
Унаслідок обстрілів надійшло 156 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.
Нагадаємо, російські війська протягом дня понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення.
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