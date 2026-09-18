23:55  17 сентября
На АЗС обновили ценники: бензин и дизтопливо по цене золота
00:55  18 сентября
Модель Виктория Маремуха призналась, сколько денег тратит в месяц
01:35  18 сентября
Певица Надя Дорофеева готовится к операции
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2026, 07:23

Россияне нанесли 1031 удар по Запорожской области: погиб человек, 14 ранены

18 сентября 2026, 07:23
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, погиб один человек, еще 14 получили ранения.

В частности, оккупанты осуществили:

  • 21 авиационный удар по ряду населенных пунктов области;
  • 762 атаки БпЛА разных модификаций;
  • 4 обстрела из РСЗО;
  • 244 артиллерийских удара.

По данным ОВА, атаки охватили, в частности, Запорожье, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.

В результате обстрелов поступило 156 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, российские войска в течение дня более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожье атака пострадавшие Запорожская ОВА российская армия гражданские гражданская инфраструктура
Дроны атаковали Конотоп: часть города без газа, повреждены школа и железная дорога
18 сентября 2026, 07:05
В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль скорой помощи: ранены двое медиков
17 сентября 2026, 22:08
Российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина на мопеде, есть раненые
17 сентября 2026, 20:03
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Одесщине легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево: погибли водитель и двое пассажиров
18 сентября 2026, 10:59
Во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0
18 сентября 2026, 10:56
Из-за обстрелов и непогоды есть обесточивания в нескольких областях – Минэнерго
18 сентября 2026, 10:46
Девять КАБов и десятки дронов: россияне атаковали Харьковщину, пострадали четыре человека
18 сентября 2026, 10:38
Теплая ванна для Зеленского: к чему приводит отрыв от реальности
18 сентября 2026, 10:26
На Прикарпатье водитель врезался в автомобиль перед переходом: пострадал ребенок
18 сентября 2026, 10:14
Российский удар по Днепру 10 сентября: в больнице скончался один из раненых
18 сентября 2026, 09:56
ГСЧС показала последствия атаки на Киевщину: пострадала целая семья
18 сентября 2026, 09:52
Последствия вражеской атаки на Одесщину: повреждены дома, лицей и предприятие, есть пострадавшие
18 сентября 2026, 09:36
Россияне ударили по предприятию в Житомирской области: есть погибшие и раненые
18 сентября 2026, 09:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Все блоги »