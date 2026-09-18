Россияне нанесли 1031 удар по Запорожской области: погиб человек, 14 ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, погиб один человек, еще 14 получили ранения.
В частности, оккупанты осуществили:
- 21 авиационный удар по ряду населенных пунктов области;
- 762 атаки БпЛА разных модификаций;
- 4 обстрела из РСЗО;
- 244 артиллерийских удара.
По данным ОВА, атаки охватили, в частности, Запорожье, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов области.
В результате обстрелов поступило 156 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.
Напомним, российские войска в течение дня более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
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