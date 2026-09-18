Удари росіян по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Ворожбянській громаді 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Від отриманих травм він помер у лікарні.
У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника поранена 50-річна жінка.
Крім того, до медзакладу звернулася 78-річна жінка, яка травмувалася через удар безпілотника 16 вересня у Середино-Будській громаді.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи для документування наслідків обстрілів.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.