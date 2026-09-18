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18 вересня 2026, 07:27

Удари росіян по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки

18 вересня 2026, 07:27
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Фото: поліція
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Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Ворожбянській громаді 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Від отриманих травм він помер у лікарні.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника поранена 50-річна жінка.

Крім того, до медзакладу звернулася 78-річна жінка, яка травмувалася через удар безпілотника 16 вересня у Середино-Будській громаді.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи для документування наслідків обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.

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