Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Ворожбянській громаді 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Від отриманих травм він помер у лікарні.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника поранена 50-річна жінка.

Крім того, до медзакладу звернулася 78-річна жінка, яка травмувалася через удар безпілотника 16 вересня у Середино-Будській громаді.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи для документування наслідків обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.