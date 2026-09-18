Мінус 1420 солдатів та 75 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1420 окупантів, пʼять танків, сім бронемашин, 75 артсистем, а також 424 одиниці автомобільної техніки ворога. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 514 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські захисники уразили російський Су-24 на аеродромі в Саках та знищили місця пусків БпЛА.
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