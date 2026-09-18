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18 вересня 2026, 07:05

Дрони атакували Конотоп: частина міста без газу, пошкоджені школа та залізниця

18 вересня 2026, 07:05
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Фото: Конотоп Live
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Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, приватні будинки, газорозподільну мережу та залізницю

Про це ​​повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено приміщення дитячого садка та будівлю школи №11. Також зазнали пошкоджень медичні заклади міста.

"Є багато пошкоджених приватних будинків. Маємо пошкодження в медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю…", – повідомив Семеніхін.

Через пошкодження газорозподільної мережі значна частина Конотопа залишилася без газопостачання. Крім того, пошкоджено багато ліній електропередач.

За попередніми даними, внаслідок атаки травми отримали дві жінки.

Нагадаємо, в Запоріжжі російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги FPV-дроном. Внаслідок удару поранені двоє медичних працівників – фельдшер та водій.

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війна школа залізниця інфраструктура Сумська область Конотоп російська армія дрони
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