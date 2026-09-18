Дрони атакували Конотоп: частина міста без газу, пошкоджені школа та залізниця
Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Конотоп Сумської області пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, приватні будинки, газорозподільну мережу та залізницю
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ударів пошкоджено приміщення дитячого садка та будівлю школи №11. Також зазнали пошкоджень медичні заклади міста.
"Є багато пошкоджених приватних будинків. Маємо пошкодження в медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю…", – повідомив Семеніхін.
Через пошкодження газорозподільної мережі значна частина Конотопа залишилася без газопостачання. Крім того, пошкоджено багато ліній електропередач.
За попередніми даними, внаслідок атаки травми отримали дві жінки.
Нагадаємо, в Запоріжжі російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги FPV-дроном. Внаслідок удару поранені двоє медичних працівників – фельдшер та водій.