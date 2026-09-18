На Сумщині мотоцикліст на смерть збив 8-річного хлопчика та втік

Фото: Національна поліція

У місті Буринь на Сумщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мотоцикліст збив 8-річного хлопчика, після чого залишив місце аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, ДТП сталася близько 17:00 на площі Захисників України. Водій мотоцикла допустив наїзд на дитину, яка вела в руках велосипед. Після зіткнення керманич поїхав із місця події.

Попри зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Для розшуку водія в Конотопському районі поліцейські ввели в дію спеціальну операцію. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до ДТП може бути причетний 18-річний житель району. Його розшукали та затримали у процесуальному порядку.

Нагадаємо, на Полтавщині підліток на мотоциклі влетів в іномарку. Зіткнулись 24-річний водій JEEP RENEGADE та мотоцикл GEON, яким керував 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП мотоцикліста з травмами госпіталізували.