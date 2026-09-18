У Запоріжжі внаслідок ворожого удару повністю вигорів ТЦ
Близько 23:00 17 вересня російські війська завдали удару безпілотником по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та ДСНС, передає RegioNews.
На місці виникла масштабна пожежа на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття.
Внаслідок ворожої атаки будівля ТЦ вигоріла повністю та була зруйнована.
Попередньо, постраждала одна людина.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали усі екстрені служби міста.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.