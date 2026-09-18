На Київщині через атаку дронів постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей

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Внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Фастівщині Київської області постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, в трьох дітей медики діагностували акубаротравму та гостру реакцію на стрес. Усіх госпіталізували до лікарні.

Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав термічних опіків, осколкового поранення та різаної рани стопи. Його також госпіталізували.

Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.

На місці працюють рятувальники та інші необхідні служби, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення.