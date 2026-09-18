Атака на Одесу: рятувальники ліквідували пожежу
Уночі та вранці 18 вересня в Одесі лунали сигнали повітряної тривоги через загрозу ворожих ударів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, близько 23:00 17 вересня російські війська завдали удару безпілотником по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки будівля ТЦ вигоріла повністю та була зруйнована.
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