Російські війська обстріляли Херсонщину: загинув чоловік на мопеді, є поранені

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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 17 вересня загинув 64-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Російські військові атакували населені пункти області артилерією, мінометами та дронами різних типів

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, близько 16:10 у селі Інгулець російський безпілотник атакував 64-річного чоловіка, який їхав на мопеді. Від отриманих травм він загинув на місці.

Ще троє людей постраждали внаслідок атак російських БпЛА. Поранень дістали двоє жителів Херсона та жителька Микільського.

Ще одна людина постраждала неподалік села Давидів Брід через вибух міни.

Станом на 17:30 17 вересня в області зафіксували одного загиблого та чотирьох поранених.

Також внаслідок російських атак пошкоджені приміщення магазину, вантажний і легковий автомобілі.

За фактами обстрілів прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що упродовж 16 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених цивільних.