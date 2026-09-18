ЄС виділить Україні €3,3 млрд на озброєння та запустить нові оборонні проєкти

Урсула фон дер Ляєн. Фото: AP / Omar Havana

Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників. Також ЄС готує нову програму спільних оборонних проєктів із Києвом

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає RegioNews.

За словами фон дер Ляєн, кошти на закупівлю озброєння надійдуть Україні у п’ятницю, 18 вересня.

Окрім цього, Євросоюз планує використати залишок коштів механізму SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів між ЄС та Україною. Її мета – поєднати український бойовий досвід і технологічні розробки з промисловими можливостями європейських країн.

"Минулого тижня ми схвалили фінансування ЄС для систем Patriot у рамках нашого Кредиту на підтримку України. Але очевидно, що потрібно більше", –заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила про намір спільно розробляти європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони на основі спільної протибалістичної системи Freya.

За словами президентки Єврокомісії, нова ініціатива має поєднати бойовий досвід та інновації України з європейськими технологіями й промисловими потужностями.

Нагадаємо, Європейська комісія 11 вересня ухвалила рішення про виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.