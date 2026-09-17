На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по будинку: є загибла
17 вересня росіяни атакували Запорізьку область керованими авіабомбами. У ОВА показали фото з наслідками
Про це повідомив т.в.о. голови ОВА, передає RegioNews.
Як повідомив Михайло Семків, росіяни вдарили авіабомбою по Запорізькому району, а саме - постраждало село Сторчкове. Одне з влучань сталось по приватному будинку, господарчим спорудам.
Внаслідок атаки загинула 51-річна місцева жителька. Ще один 70-річний чоловік дістав поранень, йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині російські війська атакували безпілотниками сільськогосподарське підприємство. Внаслідок атаки поранений 46-річний чоловік.
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