На Рівненщині через розгерметизацію колеса загинув 60-річний чоловік

Фото: поліція Рівненської області

У Сарненському районі Рівненської області 60-річний чоловік загинув під час ремонту автомобільного колеса. Трагедія сталася 17 вересня близько 11:15 на території одного з підприємств у селищі Степань

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними поліції, 60-річний житель села Мельниця допомагав ремонтувати автомобільне колесо. Під час його бортування та накачування сталася розгерметизація.

Унаслідок цього диск колеса травмував чоловіка. Від отриманих ушкоджень він загинув на місці.

Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, що 7 вересня близько 17:30 на території меблевого цеху в одному з сіл Красненської громади у Золочівському районі сталась трагедія.

Під час виконання робіт 17-річного хлопця затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих важких травм підліток, житель селища Красне, помер на місці.