У Харкові затримали чоловіка за продаж посвідки на тимчасове проживання

Фото: поліція Харківської області

У Харкові 52-річний місцевий житель за $3000 обіцяв допомогти громадянину Азербайджану оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні та уникнути примусової депортації. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання частини грошей

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними поліції, незаконну діяльність фігуранта викрили у межах загальнодержавних заходів "Мігрант".

Правоохоронці встановили, що чоловік запропонував представнику громадянина Азербайджану посприяти в оформленні документів, необхідних для легального продовження перебування іноземця в Україні.

Зокрема, за $3000 він обіцяв допомогти отримати посвідку на тимчасове проживання, а також уникнути примусової депортації з України із забороною в’їзду строком до п’яти років.

За даними слідства, чоловік запевняв, що має зв’язки в одному з підрозділів Державної міграційної служби у Харкові та може вплинути на її посадових осіб для вирішення питання за гроші.

Слідчі затримали підозрюваного під час отримання частини неправомірної вигоди — $500. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон.