У Києві директору департаменту КМДА оголосили підозру через переплату 1 млн грн на ємностях для води

Фото: Київська міська прокуратура

Директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі пластикових ємностей для питної води

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, столичному бюджету завдали збитків на понад 1 млн гривень.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва встановлено, що у травні 2024 року департамент КМДА уклав договір із фізичною особою-підприємцем на придбання 200 пластикових ємностей "Єврокуб 1000 л".

Ємності призначалися для комунальних підприємств столиці. Водночас, за даними слідства, їхня вартість була значно вищою за ринкову.

Попри це, директор департаменту підписав договір із ФОП, після чого в межах його виконання постачальнику перерахували бюджетні кошти.

Згідно з проведеними експертизами, внаслідок таких дій столичному бюджету завдали збитків на понад 1 млн гривень.

Дії посадовця кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що на Київському водосховищі правоохоронці викрили незаконний промисловий вилов риби. Троє людей, за даними слідства, у період нерестової заборони незаконно виловили 894 рибини загальною вагою 1,32 тонни.