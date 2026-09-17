14:05  17 вересня
На Житомирщині чоловік із сокирою накинувся на вітчима
09:51  17 вересня
Чотири дні в лісі: на Житомирщині знайшли живою жінку, яка пішла по гриби
08:11  17 вересня
В Умані під час Рош га-Шана знайшли тіло 45-річного хасида
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2026, 16:44

У Києві директору департаменту КМДА оголосили підозру через переплату 1 млн грн на ємностях для води

17 вересня 2026, 16:44
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі пластикових ємностей для питної води

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, столичному бюджету завдали збитків на понад 1 млн гривень.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва встановлено, що у травні 2024 року департамент КМДА уклав договір із фізичною особою-підприємцем на придбання 200 пластикових ємностей "Єврокуб 1000 л".

Ємності призначалися для комунальних підприємств столиці. Водночас, за даними слідства, їхня вартість була значно вищою за ринкову.

Попри це, директор департаменту підписав договір із ФОП, після чого в межах його виконання постачальнику перерахували бюджетні кошти.

Згідно з проведеними експертизами, внаслідок таких дій столичному бюджету завдали збитків на понад 1 млн гривень.

Дії посадовця кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що на Київському водосховищі правоохоронці викрили незаконний промисловий вилов риби. Троє людей, за даними слідства, у період нерестової заборони незаконно виловили 894 рибини загальною вагою 1,32 тонни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ вода КМДА
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Києві через ревнощі чоловік змусив свого сина підпалити авто нового хлопця екс-коханої
17 вересня 2026, 17:45
Судитимуть суддю Західного апеляційного господарського суду за незаконне збагачення і брехню в деклараціях
17 вересня 2026, 17:44
На Одещині судитимуть водія з Молдови за переправлення військовозобов'язаного у вантажівці
17 вересня 2026, 17:37
На Тернопільщині викрили лікарську комісію, яка видавала довідки для відстрочки за $6-12 тисяч
17 вересня 2026, 16:59
На Рівненщині через розгерметизацію колеса загинув 60-річний чоловік
17 вересня 2026, 16:12
У Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину
17 вересня 2026, 15:59
Київ та область внесли до переліку територій підвищеного ризику для страхування бізнесу
17 вересня 2026, 15:49
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по будинку: є загибла
17 вересня 2026, 15:35
У Харкові затримали чоловіка за продаж посвідки на тимчасове проживання
17 вересня 2026, 15:32
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Микола Княжицький
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »