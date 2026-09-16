На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро людей, семеро поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 16 вересня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще семеро дістали поранень

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Основна кількість атак припала на Нікопольський район. Російські військові били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, рейсовий автобус та автомобілі. П’ятеро людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Одну з поранених — 51-річну жінку — у важкому стані доправили до лікарні. Ще шестеро чоловіків лікуватимуться амбулаторно.

Російські війська також атакували Криворізький район. Під ударом опинилася Зеленодольська громада, де пошкоджено приватний будинок.

Рятувальники та відповідні служби продовжують працювати на місцях російських атак.

Нагадаємо, що вранці 16 вересня російські війська атакували рейсовий автобус на Нікопольщині.