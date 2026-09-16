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16 вересня 2026, 22:05

На Херсонщині від російської агресії загинув літній чоловік, ще 9 людей поранено

16 вересня 2026, 22:05
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Фото: ZUMAPRESS
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Упродовж 16 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про одного загиблого та дев’ятьох поранених цивільних

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 06:00 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на Херсон. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Ще дев’ятеро цивільних постраждали внаслідок атак російських дронів. По двоє людей отримали поранення у Комишанах та Зеленівці, ще п’ятеро — у Херсоні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, лікарня, магазин, гаражні приміщення та автомобілі.

За фактами атак прокуратура Херсонської області за процесуального керівництва розпочала досудове розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що російські військові вдень 16 вересня атакували дроном зупинку громадського транспорту в селищі Зеленівка Херсонської області. Унаслідок атаки поранена 93-річна місцева жителька.

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