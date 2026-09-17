Київ та область внесли до переліку територій підвищеного ризику для страхування бізнесу

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Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику в межах державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає RegioNews .

За його словами, уряд розширює чинну програму страхування, щоб підприємства могли отримувати більше підтримки після пошкодження або знищення майна внаслідок російських атак.

"Перше – включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", — заявив Корецький.

Уряд також розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого бізнес зможе отримувати страхову компенсацію. Зокрема, до нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.

Окремо збільшили максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства — з 3 до 5 млн гривень на рік. Механізм поширять і на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростять.

Рішення уряду ухвалили на тлі регулярних російських атак на цивільні підприємства, складські та логістичні об’єкти.

"Росія щодня цілеспрямовано атакує цивільні підприємства, складські та логістичні потужності. Бізнес зазнає значних втрат і потребує підтримки для швидкого відновлення", — зазначив прем’єр.

За словами Корецького, окрему статтю на страхування воєнних ризиків уряд також передбачив у проєкті державного бюджету на наступний рік. Водночас розширення чинної програми має забезпечити підтримку бізнесу вже зараз.

Крім того, уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити можна буде залучати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості та поповнення оборотного капіталу оптової й роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська здійснили чергову комбіновану атаки ракетами й безпілотниками на Київ. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.