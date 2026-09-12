Фото: ДСНС

Ворог весь день завдає ударів по Житомирській області

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС, передає RegioNews.

Зранку 12 вересня окупанти атакували автозаправну станцію у Звягелі, а також дві заправні станції у Коростені. На щастя, на АЗС обійшлося без жертв, проте на місцях виникли пожежі. Зокрема, горіли два легковики та суха рослинність.

Близько 16:00 ворог завдав удару по продуктовому магазину у Звягелі. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Попри загрозу повторних ударів, підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі.

На місцях працювали екстрені служби, інформація щодо наслідків ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 12 вересня росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.