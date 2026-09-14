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14 вересня 2026, 07:07

Росіяни атакували авто ремонтників на Сумщині: загинув 53-річний енергетик

14 вересня 2026, 07:07
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Фото: Національна поліція
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Російські війська атакували автомобіль ремонтної бригади, яка виїхала на відновлення пошкодженої електромережі у Конотопському районі

Про це повідомила голова Сумської ОВА Олег Григоров та поліція області, передає RegioNews.

За його словами, загинув 53-річний водій-енергетик. Ще один працівник – 50-річний електромонтер – отримав поранення. Його доправили до лікарні.

"Це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини", – зазначив Григоров.

За даними поліції, упродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони та міномети.

Окрім загиблого енергетика, внаслідок російських атак постраждали ще четверо цивільних:

  • у Конотопській громаді поранено 74-річного чоловіка, постраждала 75-річна жінка;
  • у Кролевецькій громаді поранення отримав 14-річний хлопець;
  • у Середино-Будській громаді поранено 49-річну жінку.

За фактами воєнних злочинів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, зранку 13 вересня росіяни атакували Херсон. На жаль, загинув місцевий житель. Відомо, що в момент атаки він знаходився на вулиці.

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