У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у вагонах потяга після російського удару
Внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок удару БпЛА загорілися вагони потяга. Рятувальники ліквідували пожежу.
На щастя, інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині. У Луцьку поцілили дроном по пасажирському потягу.
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