11:35  08 вересня
На Дніпропетровщині чоловік стріляв по мопеду та поранив 13-річного хлопця
10:46  08 вересня
У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику через домашнє насильство
00:55  08 вересня
"Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті": Дмитро Комаров розповів про важкі зйомки у Бучі
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2026, 09:56

РФ вдарила по потягу "Київ – Суми": рятувальники евакуювали 90 людей

08 вересня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

На Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки у супроводі працівників "Укрзалізниці"

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Після удару рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 90 людей. Для їхнього перевезення залучили два автобуси ДСНС та ще два автобуси органів місцевої влади.

На місці також працювали офіцери-рятувальники громад. Вони долучилися до евакуації, координації дій та допомоги людям.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та 166 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поїзд рятувальники Сумська область атака російська армія пасажири
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
РФ майже 5 годин атакувала Київ: уже 16 постраждалих, пошкоджено понад 50 об'єктів
08 вересня 2026, 11:52
На Дніпропетровщині чоловік стріляв по мопеду та поранив 13-річного хлопця
08 вересня 2026, 11:35
РФ атакувала "Епіцентр" у Прилуках: поліція працює на місці удару
08 вересня 2026, 11:19
У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику через домашнє насильство
08 вересня 2026, 10:46
РФ атакувала ринок "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалі
08 вересня 2026, 10:22
РФ атакувала Україну "Оніксами", балістикою, Х-101 та 166 дронами
08 вересня 2026, 09:44
Інституційна криза Президента Зеленського: політичні наслідки
08 вересня 2026, 09:29
Росія вдарила по підрозділу ДСНС на Дніпропетровщині: рятувальники були в укритті
08 вересня 2026, 09:10
За керівниками НАБУ і САП могли стежити: що знайшли у заступниці генпрокурора
08 вересня 2026, 08:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Наталія Панченко
Всі блоги »