РФ вдарила по потягу "Київ – Суми": рятувальники евакуювали 90 людей

Фото: ДСНС Сумщини

На Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки у супроводі працівників "Укрзалізниці"

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Після удару рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 90 людей. Для їхнього перевезення залучили два автобуси ДСНС та ще два автобуси органів місцевої влади.

На місці також працювали офіцери-рятувальники громад. Вони долучилися до евакуації, координації дій та допомоги людям.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та 166 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.