РФ масовано атакує Київщину: є постраждалий, пошкоджені будинки та автомобілі

Фото: ДСНС Київщини

Росія з вечора 7 вересня масовано атакує Київську область реактивними безпілотниками та ракетами. Під ударом опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, у Білій Церкві внаслідок атаки постраждав чоловік. Він отримав осколкові поранення.

Також пошкоджені житлові будинки, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Зокрема:

у Броварському район і пошкоджені три приватні будинки та автомобіль;

і пошкоджені три приватні будинки та автомобіль; у Бориспільському районі – складське приміщення, підприємство та сім вантажівок;

– складське приміщення, підприємство та сім вантажівок; у Фастівському районі – три приватні будинки;

– три приватні будинки; в Обухівському районі – приватний будинок;

– приватний будинок; у Білоцерківському районі – виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватний будинок.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Вони допомагають людям, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня ворог атакував Київ та область ракетами і дронами. Унаслідок ворожого удару в столиці загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п'яти районах Києва.