01:35  08 вересня
Акторка Наталка Денисенко розповіла про рейдерське захоплення її бізнесу
00:55  08 вересня
"Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті": Дмитро Комаров розповів про важкі зйомки у Бучі
23:20  07 вересня
На Вінниччині чоловік відмовився служити, бо "воювати повинно НАТО"
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2026, 09:10

Росія вдарила по підрозділу ДСНС на Дніпропетровщині: рятувальники були в укритті

08 вересня 2026, 09:10
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 вересня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала 29-річна жінка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни цілеспрямовано атакували підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники під час удару перебували в укритті та не постраждали.

Також під ворожим ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади.

На Криворіжжі окупанти атакували районний центр та Апостолівську громаду. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адміністративна будівля.

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Надзвичайники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Постраждали 12 людей, надійшло 132 повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна ДСНС рятувальники обстріли пожежа пошкодження російська армія
РФ завдала 785 ударів по Запорізькій області: 12 людей постраждали
08 вересня 2026, 08:13
1410 окупантів, 30 артсистем і 1592 БпЛА: оновлені втрати РФ
08 вересня 2026, 07:59
РФ масовано атакує Київщину: є постраждалий, пошкоджені будинки та автомобілі
08 вересня 2026, 07:42
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Інституційна криза Президента Зеленського: політичні наслідки
08 вересня 2026, 09:29
За керівниками НАБУ і САП могли стежити: що знайшли у заступниці генпрокурора
08 вересня 2026, 08:56
Розстріл директора клініки репродуктології у Києві: поліція затримала підозрюваного
08 вересня 2026, 08:24
РФ завдала 785 ударів по Запорізькій області: 12 людей постраждали
08 вересня 2026, 08:13
1410 окупантів, 30 артсистем і 1592 БпЛА: оновлені втрати РФ
08 вересня 2026, 07:59
РФ масовано атакує Київщину: є постраждалий, пошкоджені будинки та автомобілі
08 вересня 2026, 07:42
Через російську атаку по Україні Польща піднімала військову авіацію
08 вересня 2026, 07:34
Атака РФ на Київ: двоє загиблих, у п'яти районах є пошкодження та пожежі
08 вересня 2026, 07:14
Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора
08 вересня 2026, 07:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Наталія Панченко
Всі блоги »