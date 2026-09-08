Росія вдарила по підрозділу ДСНС на Дніпропетровщині: рятувальники були в укритті

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 8 вересня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала 29-річна жінка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни цілеспрямовано атакували підрозділ ДСНС. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Рятувальники під час удару перебували в укритті та не постраждали.

Також під ворожим ударом опинилися Васильківська та Петропавлівська громади.

На Криворіжжі окупанти атакували районний центр та Апостолівську громаду. Постраждала 29-річна жінка. Пошкоджена адміністративна будівля.

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Надзвичайники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Постраждали 12 людей, надійшло 132 повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів.