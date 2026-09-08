Через російську атаку по Україні Польща піднімала військову авіацію

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Польща у ніч на 8 вересня залучила військову авіацію через чергову російську атаку по території України

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, передає RegioNews.

"У зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі", – йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що відповідно до встановлених процедур були задіяні необхідні сили та засоби польської армії.

Там наголосили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до зон, яким може загрожувати небезпека.

Як відомо, в ніч на 8 вересня ворог атакував Київ та область ракетами і дронами. Унаслідок ворожого удару в столиці загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п'яти районах Києва.