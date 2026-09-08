Атака РФ на Київ: двоє загиблих, у п'яти районах є пошкодження та пожежі
У ніч на 8 вересня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще семеро постраждали
Про це станом на 06:30 повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
За даними ДСНС, руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п'яти районах столиці.
- Голосіївський район. Внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції. Подальшого горіння не було. За іншою адресою сталася пожежа в гаражі, звідки вогонь поширився на сусідню нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одну людину. Також із квартири 16-поверхового житлового будинку вивели двох людей, які опинилися заблокованими через пошкодження будинку вибуховою хвилею.
- Солом'янський район. У житловій п'ятиповерхівці були заблоковані люди. Рятувальники вивели з будинку 10 осіб. Одну людину госпіталізували ще до прибуття підрозділів ДСНС.
- Дарницький район. Горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.
- Подільський район. Сталася пожежа у складській будівлі, також горіли автомобілі та гаражні бокси.
- Дніпровський район. Рятувальники ліквідовують пожежу в гаражах.
Інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється. Рятувальні та аварійні роботи тривають.
Нагадаємо, росіяни увечері 7 вересня вдарили по Харкову. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо, що влучання сталось на рівні шостого поверху, є постраждалий.
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