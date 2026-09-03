На Дніпропетровщині через ворожі удари пошкоджені басейн, підприємство та будинок
У ніч на 3 вересня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мозолевська громади. Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджена будівля басейну.
Крім того, ворог атакував Павлоград – там також зафіксовано займання.
На Синельниківщині росіяни обстріляли Васильківську, Дубовиківську та Миколаївську громади. Понівечені підприємство та приватний будинок.
Нагадаємо, упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали.