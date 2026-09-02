Унаслідок обстрілу Києва кількість постраждалих зросла
У Голосіївському районі надзвичайники загасили пожежі на складах і вогнища займання трьох вантажних автомобілів
Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.
У Києві внаслідок чергового російського обстрілу постраждали 13 людей.
У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу у складських приміщеннях.
Також загасили займання трьох припаркованих вантажних автомобілів.
Інформація щодо кількості постраждалих та наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що 2 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів в Обухівському та Бучанському районах постраждали троє людей.
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