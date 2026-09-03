07:56  03 вересня
Два ротвейлери покусали підлітків на Рівненщині: власник постане перед судом
01:35  03 вересня
Акторка Олена Світлицька "рознесла" учасниць "Холостяка", які "боролись" за Цимбалюка
00:35  03 вересня
Ведуча Олена Кравець після вибухів вивезла дітей з Києва
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2026, 07:19

Понад 1300 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ

03 вересня 2026, 07:19
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1320 окупантів, одну бронемашину, 69 артсистем, а також 435 одиниць автомобільної техніки ворога. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 492 тисяч військових

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти ЗСУ фронт втрати росіян російська армія
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росія атакувала 10 населених пунктів Харківщини: є постраждалі
03 вересня 2026, 09:21
Чи потрібно оформлювати страховку для виїзду за кордон власникам біометричних паспортів
03 вересня 2026, 09:15
На Київщині через ворожу атаку постраждали двоє людей
03 вересня 2026, 08:57
Ворог двічі за ніч атакував Хмельниччину: спалахнули пожежі, є поранений
03 вересня 2026, 08:47
Сили ППО знешкодили 135 із 163 безпілотників, якими ворог атакував Україну
03 вересня 2026, 08:31
Падіння уламків БпЛА на Вінниччині: пошкоджені будинки, двоє постраждалих
03 вересня 2026, 08:17
На Дніпропетровщині через ворожі удари пошкоджені басейн, підприємство та будинок
03 вересня 2026, 07:58
Два ротвейлери покусали підлітків на Рівненщині: власник постане перед судом
03 вересня 2026, 07:56
Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та склади, поранені вісім людей
03 вересня 2026, 07:45
Росія завдала 957 ударів по Запорізькій області за добу: є поранений
03 вересня 2026, 07:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »