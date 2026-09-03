Фото: поліція

Протягом минулої доби окупаційні війська завдали ударів по 21 населеному пункту у трьох районах Сумської області. Для атак ворог застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію, РСЗВ та ударні безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожих атак поранення та травми отримали вісім цивільних.

У Сумській громаді через атаку БпЛА були поранені двох чоловіків (36 та 43 років) і двоє жінок (52 та 60 років). Пошкоджені складські приміщення, три приватні будинки, дві господарчі споруди та п'ять автівок.

У Степанівській громаді внаслідок удару безпілотника поранення та травми отримали 64-річний чоловік та 46-річна жінка. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки.

У Середино-Будській громаді через влучання дрона травмований 59-річний чоловік. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, дві господарчі споруди та гараж.

Також до медзакладу звернулася 23-річна жінка, травмована через влучання БпЛА 1 вересня у Путивльській громаді.

Нагадаємо, мминулої доби російські війська завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Була поранена одна людина.